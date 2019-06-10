Украина имеет надежную "подушку безопасности" в виде почти $20 млрд резервов

Новости Бизнеса: Заместитель главы Нацбанка Олег Чурий заявил, что у Украины есть надежная "подушка безопасности" в виде международных резервов на около 20 млрд долларов.

Ситуация в украинской экономике сегодня достаточно благоприятная для накопления международных резервов, их сейчас накоплено почти 20 млрд долл. США. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Украина сегодня имеет надежную "подушку безопасности" - международные резервы на уровне почти 20 млрд долл. США. Ведь ситуация в украинской экономике сейчас довольно благоприятная для накопления резервов", - указали в НБУ, ссылаясь на слова Чурия.

По его словам, устойчивый рост экономики обеспечивает страну валютными поступлениями от экспорта, а сдержанная монетарная политика и плавающий курс национальной валюты привлекают капитал иностранных инвесторов.

"Благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке с начала года Национальный банк приобрел на рынке 1,2 миллиарда долларов США, в то же время политика искусственного удержания курса в предыдущие годы стоили валютным резервам страны около 40 млрд долларов США", - отметил Чурий.

Напомним, международные резервы Украины на начало июня составили 19,4 млрд долл., что на 5,5% ниже показателя на начало мая. Нацбанк отметил, что сокращение резервов в мае обусловлено существенными долговыми выплатами в валюте, которые за месяц составили 1,8 млрд долл. Вопреки пиковой долговой нагрузке, ситуация на финансовом рынке оставалась стабильной, что позволило регулятору пополнить резервы посредством покупки валюты на сумму более 160 млн долл.