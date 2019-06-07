В мае международные резервы Украины сократились более чем на 5%

Новости Бизнеса: Международные резервы Украины в мае сократились на 5,5% - до 19,4 млрд долл.

Международные резервы Украины на начало июня составили 19,4 млрд долл., что на 5,5% ниже показателя на начало мая.

Согласно данным на сайте НБУ, с начала года, в январе-мае, резервы сократились на 6,8%.

Нацбанк отметил, что сокращение резервов в мае обусловлено существенными долговыми выплатами в валюте, которые за месяц составили 1,8 млрд долл.

Вопреки пиковой долговой нагрузке, ситуация на финансовом рынке оставалась стабильной, что позволило регулятору пополнить резервы посредством покупки валюты на сумму более 160 млн долл.

Как сообщалось ранее, международные резервы Украины на начало мая составили 20,525 млрд долл., что на 0,5% ниже показателя месяцем ранее.

В 2018 году резервы выросли на 10,6% - до 20,820 млрд долл., обновив пятилетний максимум.