Скачать
Пятница, 07.06.2019
Суд в Гааге: В МИД прогнозируют решение по иску Украины против РФ до конца года
Суд в Гааге: В МИД прогнозируют решение по иску Украины против РФ до конца года
Украина просит суд в Гааге отклонить предварительные возражения РФ
Украина просит суд в Гааге отклонить предварительные возражения РФ
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Тело погибшей звезды "Україна має талант" нашли в Германии
Тело погибшей звезды "Україна має талант" нашли в Германии

В мае международные резервы Украины сократились более чем на 5%

В мае международные резервы Украины сократились более чем на 5%
16:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Международные резервы Украины в мае сократились на 5,5% - до 19,4 млрд долл.

Международные резервы Украины на начало июня составили 19,4 млрд долл., что на 5,5% ниже показателя на начало мая.

Согласно данным на сайте НБУ, с начала года, в январе-мае, резервы сократились на 6,8%.

Нацбанк отметил, что сокращение резервов в мае обусловлено существенными долговыми выплатами в валюте, которые за месяц составили 1,8 млрд долл.

Вопреки пиковой долговой нагрузке, ситуация на финансовом рынке оставалась стабильной, что позволило регулятору пополнить резервы посредством покупки валюты на сумму более 160 млн долл.

Как запуск рынка электроэнергии повлияет на инфляцию: пояснение НБУ

Как сообщалось ранее, международные резервы Украины на начало мая составили 20,525 млрд долл., что на 0,5% ниже показателя месяцем ранее.

В 2018 году резервы выросли на 10,6% - до 20,820 млрд долл., обновив пятилетний максимум.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Деньги, Международные резервы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
02 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
03 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения на 7 июня
05 Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Азов&quot; готовит месть боевикам ОРДЛО за убийства в зоне ООС
"Азов" готовит месть боевикам ОРДЛО за убийства в зоне ООС
Украина vs РФ в Гааге: сегодня последний день слушаний
Украина vs РФ в Гааге: сегодня последний день слушаний
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
&quot;Отклик людей радует&quot;: создателей сериала &quot;Чернобыль&quot; приятно удивила реакция зрителей
"Отклик людей радует": создателей сериала "Чернобыль" приятно удивила реакция зрителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь