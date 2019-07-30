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Убытки "Донбассэнерго" за 6 месяцев составили 153 млн гривен

Убытки "Донбассэнерго" за 6 месяцев составили 153 млн гривен
15:37 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости Бизнеса: За второе полугодие убытки "Донбассэнерго" составили приблизительно 153 млн гривен,где за аналогичный период прошлого года прибыль составила 198 млн гривен.

ПАО "Донбассэнерго" в январе-июне 2019 года получило чистый убыток 152,788 млн грн против 197,986 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчетности компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за шесть месяцев уменьшился на 5,9% (на 164,52 млн грн) – до 2 млрд 635,205 млн грн, валовая прибыль – на 48,1% (на 209,83 млн грн), до 226,538 млн грн.

Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль в 1,8 раза (на 46,798 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 104,111 млн грн, чистый доход – на 29% (на 1 млрд 384,479 млн грн), до 6 млрд 161,697 млн грн.

"Донбассэнерго" в 2018 году произвело 3 млрд 456,2 млн кВт-ч электроэнергии, отпуск составил 3 млрд 145,6 млн кВт-ч. Объем экспорта в 2018 году составил 41,8 млн кВт-ч (доля поставок в Венгрию - 63%, Польша - 36%).

Поставка угольной продукции в 2018 году составила 1 млн 405,59 тыс. тонн, в т.ч. по импорту – 1 млн 163,9 тыс. тонн, от украинского производителя – 143,7 тыс. тонн, нефтяной кокс (импорт из США) – 98 тыс. тонн.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (находится на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт. В конце марта 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

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ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался Игорь Гуменюк, позднее – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), а в настоящее время контроль над компанией принадлежит народному депутату Максиму Ефимову.

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Донбассэнерго, Максим Ефимов, Старобешевская ТЭС, ЧАО "Энергоинвест Холдинг.
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