Скачать
Вторник, 30.07.2019
Зеленский с бойцами ВСУ пройдет по Киеву на День независимости
Зеленский с бойцами ВСУ пройдет по Киеву на День независимости
Нацсовет по итогам проверки заподозрил NewsOne в разжигании вражды
Нацсовет по итогам проверки заподозрил NewsOne в разжигании вражды
Роналду получил награду "Легенда"
Роналду получил награду "Легенда"
Актрисе из "Женского квартала" сделали предложение
Актрисе из "Женского квартала" сделали предложение во время концерта

Максим Рабинович станет новым руководителем ГСК "Нафтогаз Украины"

Максим Рабинович станет новым руководителем ГСК "Нафтогаз Украины"
14:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твитер

Новости Бизнеса: Рабинович станет новым управляющим "Нафтогаз Украины", отвечающей за розничные поставки газа потребителям.

Директором ООО "Газоснабжающая компания (ГСК) "Нафтогаз Украины", отвечающей в группе Нафтогаз за розничные поставки газа для домохозяйств, среднего и малого бизнеса, назначен Максим Рабинович. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз".

Эту должность Рабинович будет совмещать с позицией заместителя директора НАК "Нафтогаз Украины" по интегрированному газовому бизнесу по вопросам розничного бизнеса, которую занимает с марта 2019 года.

Максим Рабинович начал работу в группе Нафтогаз в марте 2019 года. До прихода в Нафтогаз он занимал должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса АО "Укрпошта", работал на руководящих позициях в "Новой поште", "ДТЭК Энерго", "Киевэнерго", "Нико Менеджмент".

"Рад присоединиться к команде ГПК "Нафтогаз Украины". Принцип, которым я всегда руководствуюсь в работе: главный человек в компании — это клиент. Мы будем делать все, чтобы обеспечить честный, прозрачный и удобный сервис для наших клиентов", — отметил Максим Рабинович.

Запасы газа в украинских хранилищах достигли 15,6 миллиардов кубов

Справка. ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" — стабильный национальный поставщик природного газа для населения, среднего и малого бизнеса, входящий в группу Нафтогаз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Максим Рабинович, Руководитель Нафтогаз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Международный день дружбы 2019: поздравления и открытки
02 День ангела Марины: значение имени и поздравления в прозе
03 Итоги 29 июля: "Слуги народа" в Трускавце, увольнение Глуховери и возвращение Джеси
04 Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
05 Ученые назвали способ, который поможет выспаться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня ЦИК приняла последние протоколы с &quot;мокрыми&quot; печатями
Сегодня ЦИК приняла последние протоколы с "мокрыми" печатями
Секретарь СНБО Украины обсудил реформу СБУ с IAG
Секретарь СНБО Украины обсудил реформу СБУ с IAG
Холодный атмосферный фронт гонит дожди в Украину: погода в конце июля
Холодный атмосферный фронт гонит дожди в Украину
Софи Тернер и ее жених сделали одинаковые татуировки
Софи Тернер и ее жених сделали одинаковые татуировки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь