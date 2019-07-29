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Запасы газа в украинских хранилищах достигли 15,6 миллиардов кубов

Запасы газа в украинских хранилищах достигли 15,6 миллиардов кубов
12:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Под конец июля запасы газа уже заполнены на половину от необходимого минимума.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) увеличились на 77,6%, до 15,551 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании "Укртрансгаз". По состоянию на 27 июля запасы газа в ПХГ на 22,2% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (12,73 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 50%. По данным компании, 27 июля в хранилища было закачано 84,46 миллиона кубометров газа.5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров.

Украина продолжает вести работу по организации поставок газа из южных регионов для создания конкуренции российскому.

Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

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Газ, Укртрансгаз, Нафтогаз Украины, Газовые хранилища Украины.
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