У Зеленского планируют масштабную приватизацию: начнут с банков

Новости Бизнеса: Офис Президента планирует большую приватизацию. Первые на очереди - банки.

Офис Президента Украины Владимира Зеленского анонсировал масштабную приватизацию с прицелом, прежде всего, на банки для привлечения в страну крупных иностранных финансово-банковых групп.

Об этом в интервью для издания Bloomberg заявил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук.

"Банки должны быть проданы прежде всего. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам надо продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора - Национального банка - и наладить работу судебной системы", - отметил Гончарук.

Замглавы Офиса Зеленского подчеркнул, что будущее украинское правительство вынуждено решить большую и всеобъемлющую приватизацию, которая затронет даже Укрзализныцю и Укрпочту.

Как известно, согласно объявленному в прошлом году плану приватизации четырех государственных банков Украины, все они должны быть проданы до 2022 года. На данный момент государственными являются Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и ПриватБанк (последний национализирован в 2016 году).

Ранее в Нацбанке Украины сообщали, что около 70% кредитного портфеля правительственных банков составляют неработающие кредиты, по которым не осуществляются никакие выплаты. Львиная их доля сосредоточена именно в ПриватБанке.