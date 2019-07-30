У Зеленского рассказали, когда планируется отмена моратория на продажу земли

Новости Бизнеса: В ОПУ рассчитывают на отмену моратория на продажу земли до конца года.

В Офисе президента планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине до конца 2019 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сказал он.

По словам Гончарука, пока Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной - на 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", - добавил он.