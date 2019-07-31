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Кабмин обнародовал постановление о расширении спецпошлин на сжиженный газ из России

Кабмин обнародовал постановление о расширении спецпошлин на сжиженный газ из России
13:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины расширил с одного до восьми перечень товарных кодов (УКТВЭД) импортируемого из РФ сжиженного углеводородного газа (СУГ), на которые распространяется специальная пошлина.

Постановление №678 от 24 июля 2019 года, которым вносится изменение в постановление недельной давности №624, обнародовано на правительственном портале и в газете "Урядовый курьер".

Так, если ранее спецпошлина распространялась только на СУГ с кодом 2711121100 (пропан как топливо с чистотой не менее 99%), то теперь она расширена на 2711121900 (пропан для других целей с чистотой не менее 99%), 2711129400 (пропан для других целей чистотой от 90% до 99%), 2711129700 (пропан для других целей), 2711131000 (бутан для специфических процессов переработки), 2711139100 (бутан для других целей чистотой от 90% до 95%), 2711139700 (бутан для других целей), 2901100010 (бутан, изобутан).

"В случае невозможности достоверного установления страны происхождения товаров, на которые применяется специальная пошлина, такие товары отпускаются в свободный оборот на таможенной территории Украины при условии уплаты специальной пошлины по определенным этим пунктам ставкам", - уточняется в документе.

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Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. Пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

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Кабинет Министров Украины, 20, СУГ, УКТВЭД.
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