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СМИ: Украина стала на путь стран ЕС 1990-х годов

СМИ: Украина стала на путь стран ЕС 1990-х годов
15:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Украинская власть намерена провести ряд реформ для продажи и приватизации земли.

В то время как восточные страны Евросоюза переходят на подконтрольную государству экономическую модель, Украина переходит на план, который помог отстроить посткоммунистическую часть континента еще в 1990-х годах. С помощью МВФ президент Владимир Зеленский хочет продать государственные компании, сократить дефицит бюджета и ослабить правила владения землей.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что все эти идеи годами были на поверхности.

Но в отличие от предыдущих администраций, эта может проявить больший аппетит к их воплощению. По словам 35-летнего председателя экономической команды Зеленского Алексея Гончарука, в сентябре Украина нацелена заключить новое соглашение с МВФ, которая заменит текущую. Ведь ее действие истекает в конце года.

"МВФ — наш стратегический партнер. Мы точно нацелены получить новую программу", - сказал он во время интервью на прошлой неделе.

Кроме экономических вызовов, Украине и 42 миллионам ее жителей приходится иметь дело с войной против сил России. Одержав на выборах первое в истории Украины однопартийное большинство, партия Зеленского самостоятельно сформирует правительство в августе. Об этом сказал Гончарук, который, согласно сообщениям украинских СМИ, может стать новым премьер-министром. Контроль над Верховной Радой позволит вести рыночную экономическую политику, которую Польша и Венгрия ввели еще два десятилетия назад.

Хотя сейчас эти страны пытаются усилить вмешательство государства. По словам Гончарука, Украина хочет открыть новую программу МВФ на 3-4 года. Однако, о потенциальных размерах помощи он не сказал ничего. Впрочем, он добавил, что дефицит бюджета придется еще больше сократить, если правительство хочет добиться экономического роста на 5%. Министр финансов Оксана Маркарова может сохранить свою должность. Ее затягивали на протяжении многих лет, что вредило конкуренции. Однако, теперь ее обещают принять до конца года.

"В команде существует понимание, что если это не сделать в этом году, дальше будет достаточно сложно", - сказал Гончарук. Во время обсуждений со Всемирным банком будет определено, разрешать ли иностранцам покупать украинскую землю. Возможно объемы таких операций будут ограничены. Наиболее либеральная версия реформы может ускорить ВВП на более чем 3% в год, а наиболее консервативная – на 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненную, но наиболее эффективную версию", - сказал Гончарук. Правительство также разблокирует продажу государственных активов, блокирование которых способствовало злоупотреблениям и монополиям. Миноритарные доли "Укрзализныци" и "Укрпочты" могут быть выставлены на продажу.

По словам Гончарука, первыми "должны быть проданы банки".

МВФ ищет замену Лагард

"Я хочу, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину", - подчеркнул Гончарук. Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Раджеп Тайип Эрдоган давят на свои центральные банки. В это время Зеленский склоняется к уважению независимости монетарной политики и поддерживает главу Нацбанка Якова Смолия.

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МВФ, Евросоюз, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук.
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