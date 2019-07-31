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Украинцам предлагают отслеживать, куда идут деньги на ремонт дорог

Украинцам предлагают отслеживать, куда идут деньги на ремонт дорог
22:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: За распределением средств на ремонт дорог в Украине можно будет следить на информационном портале.

Инициатива CoST Ukraine совместно с Министерством инифраструктуры и Государственным агентством электронного управления представили портал, на котором каждый может проверить состояние ремонта дорог онлайн.

Как сообщает корреспондент, презентация портала состоялась в Киеве, 31 июля.

На портале собраны данные о ремонтах автомобильных дорог государственного значения за 2018-2019 годы. Аналитический модуль позволяет проводить мониторинг дорожного рынка, увидеть, как проходят закупки дорожных работ, какие компании работают на рынке, ТОП-подрядчики, какова средняя стоимость ремонта.

Директор CoST Ukraine Наталья Форсюк сообщила, что портал может быть интересным подрядчикам (так как позволяет увидеть, как проходят закупки дорожных работ и информацию о конкурентах) и гражданскому обществу, поскольку дает возможность осуществлять контроль за эффективностью использования средств при внедрении инфраструктурных проектов.

«40% данных портала каждую ночь обновляются с другого портала Prozorro, а вторая часть обновляется благодаря добросовестной работе Укравтодора и особенно Службы автомобильных дорог, которые собственноручно вносят информацию», - отметила директор CoST Ukraine Наталья Форсюк.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что в рамках реформы децентрализации на места передают значительные финансовые ресурсы для ремонта дорог, поэтому вопрос независимого профессионального контроля является одним из важнейших для развития дорожной сети в Украине. Он добавил, что данные и анализ CoST важны, поскольку являются инструментами в совершенствовании проведения закупок, улучшении эффективности управления транспортной отраслью в целом.

"Укравтодор" отчитался об объемах отремонтированных дорог в этом году

Директор Департамента информационных технологий Государственного агентства по вопросам электронного правительства Владимир Брусиловский отметил, что государство постоянно увеличивает количество обязательных для открытия наборов данных, выбирая самые востребованные и общественно важные, и в этом контексте представленный портал является очень важным.

Добровольная инициатива CoST (Construction Sector Transparency Initiative) с секретариатом в Лондоне (Великобритания) создана для обеспечения прозрачности и подотчетности строительства, осуществляемого за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса. В Украине Инициатива CoST была основана в ноябре 2013 года, когда Укравтодор присоединился к ней, активная работа началась летом 2015 года.

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Мининфраструктуры, Ремонт дорог, Владимир Омелян, Электронное управление.
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