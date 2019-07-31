НБУ установил правила использования QR-кода для финопераций

Новости Бизнеса: НБУ разработал проект правил для использования QR-кода для перевода средств.

Национальный банк Украины (НБУ) разработал проект правил использования QR-кода для перевода средств, сообщил НБУ на сайте.

Согласно сообщению, эти правила определяют единые принципы использования QR-кода участниками безналичных расчетов для осуществления перевода средств и требования к реквизитам QR-кода. Это будет способствовать удобству безналичных расчетов, упрощению процедуры оплаты счетов и обмена платежными реквизитами.

Как отмечается в сообщении, использование QR-кода обеспечит возможность удобного заполнения платежных реквизитов клиентами банков для оплаты товаров и услуг, в том числе коммунальных (С2В и С2G) и осуществления перевода средств со своего счета на счет другого физического лица (С2С).

QR-код может формироваться средствами мобильного приложения, интернет-банкинга, системы "клиент-банк", а также может быть распечатанным на бумаге , указано в сообщении НБУ.

НБУ разослал проект правил банкам и небанковским учреждениям и будет принимать предложения к нему до 15 августа 2019 года.