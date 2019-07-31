Впервые за несколько лет доллар в Украине упал ниже 25 грн

Новости Бизнеса: Доллар в Украине впервые за три года стал стоить дешевле 25 грн/грн.

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 31 июля укрепился до 24,9845 грн/$1 с 25,0919 грн/$1.

Как сообщил корреспонденту заместитель председателя правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец, в среду межбанк открылся котировками 24,95-24,98 грн/$1, к середине торгов они составили 25,075-25,115 грн/$1

По его оценке, устойчивый тренд на укрепление курса гривни, обусловленный ростом вложений нерезидентов в гривневые ОВГЗ, в ближайшей перспективе продолжится.

"Сезонный рост поступлений валютной выручки от экспорта сельхозпродукции не вышел за рамки тех показателей, которые были в прошлом или позапрошлом году, поэтому основной драйвер нынешнего укрепления курса гривни - это приток иностранных инвестиций в гривневые ОВГЗ. В ближайшее время укрепление курса гривни продолжится. Ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС и ЕЦБ в ответ на замедление экономического роста будет стимулировать приток средств инвесторов на развивающиеся рынки, в том числе в Украину. Если НБУ не будет активно абсорбировать в резервы излишки валюты с рынка, то курс гривни будет в ближайшее время стремиться к отметке 24 грн/$1", - пояснил банкир.

С начала года курс гривни укрепился почти на 10%, в том числе за последнюю декаду - почти на 4%.

В последний раз гривня была ниже отметки 25 грн/$1 12 августа 2016 года.