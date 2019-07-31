Скачать
Среда, 31.07.2019
Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт
Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт
ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза
ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза
Сборная Украины назвала состав на ЧЕ по легкой атлетике
Сборная Украины назвала состав на ЧЕ по легкой атлетике
Объявлен состав жюри нацотбора на детское Евровидение-2019
Объявлен состав жюри нацотбора на детское Евровидение-2019

Впервые за несколько лет доллар в Украине упал ниже 25 грн

Впервые за несколько лет доллар в Украине упал ниже 25 грн
14:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Доллар в Украине впервые за три года стал стоить дешевле 25 грн/грн.

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 31 июля укрепился до 24,9845 грн/$1 с 25,0919 грн/$1.

Как сообщил корреспонденту заместитель председателя правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец, в среду межбанк открылся котировками 24,95-24,98 грн/$1, к середине торгов они составили 25,075-25,115 грн/$1

По его оценке, устойчивый тренд на укрепление курса гривни, обусловленный ростом вложений нерезидентов в гривневые ОВГЗ, в ближайшей перспективе продолжится.

"Сезонный рост поступлений валютной выручки от экспорта сельхозпродукции не вышел за рамки тех показателей, которые были в прошлом или позапрошлом году, поэтому основной драйвер нынешнего укрепления курса гривни - это приток иностранных инвестиций в гривневые ОВГЗ. В ближайшее время укрепление курса гривни продолжится. Ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС и ЕЦБ в ответ на замедление экономического роста будет стимулировать приток средств инвесторов на развивающиеся рынки, в том числе в Украину. Если НБУ не будет активно абсорбировать в резервы излишки валюты с рынка, то курс гривни будет в ближайшее время стремиться к отметке 24 грн/$1", - пояснил банкир.

Какая стоимость продуктов по состоянию на 30 июля 2019 года

С начала года курс гривни укрепился почти на 10%, в том числе за последнюю декаду - почти на 4%.

В последний раз гривня была ниже отметки 25 грн/$1 12 августа 2016 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, ОВГЗ, Доллар, Курс доллара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником
02 Гороскоп на завтра, 31 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
04 У Зеленского планируют масштабную приватизацию: начнут с банков
05 Медики назвали снижающее кровяное давление ягоды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Украина стала на путь стран ЕС 1990-х годов
СМИ: Украина стала на путь стран ЕС 1990-х годов
Новой главой набсовета ПриватБанка избрана Шэрон Иcки
Новой главой набсовета ПриватБанка избрана Шэрон Иcки
Боевики пять раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
Боевики пять раз нарушили "режим тишины"
Снежана Егорова прокомментировала свою помолвку
Снежана Егорова прокомментировала свою помолвку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь