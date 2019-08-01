Скачать
Четверг, 01.08.2019
Названа вероятная дата начала работы новой Рады
Названа вероятная дата начала работы новой Рады
Кличко обратился в НАБУ в связи с заявлениями Богдана
Кличко обратился в НАБУ в связи с заявлениями Богдана
Букмекеры дали прогноз на матч Заря - Будучность
Прогноз на матч Заря - Будучность
Королева Рания очаровала стильным нарядом: фото
Королева Рания очаровала стильным нарядом: фото

В Украине вступили в силу пошлины на большинство товаров из России

В Украине вступили в силу пошлины на большинство товаров из России
11:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Сегодня, 1 августа, вступили в силу спецпошлины на большинство российских товаров.

Украинское правительство с 1 августа ввело в действие специальные пошлины на товары из России, которые будут взиматься независимо от других сборов.

Как сообщает DW, соответствующее решение Кабинет министров Украины принял еще 15 мая. Согласно сообщению Министерства экономического развития и торговли, пошлины введены почти на все российские товары. Исключением должны стать только товары чувствительного импорта, такие как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.

Однако в июле правительство своим решением дополнительно ввело специальные пошлины на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, а также на ряд видов сжиженного газа.

Эти сборы также будут взиматься с 1 августа и будут повышены с 1 октября. В частности, спецпошлина на сжиженный газ с августа составит 3,75 процента и возрастет до 4 процентов с октября. Дополнительные сборы на ДТ установлены на уровне 1,75 процента с 1 августа и 3 процента - с октября.

Генсек НАТО о ДРСМД: Мы всё ещё призываем Россию

По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, уплаченные суммы спецпошлины будут направляться в спецфонд госбюджета и использоваться для финансирования мер импортозамещения. Планируется, что дополнительные поступления от уплаты этих спецпошлин во втором полугодии 2019 года составят около 3,7 миллиарда гривень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Пошлины, Минекономрозвития.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
02 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе
04 На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
05 В МВД на улицах городов обещают более 2 тыс патрульных Нацгвардии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украину пришло резкое похолодание: погода в начале августа
В Украину пришло резкое похолодание: погода в начале августа
В Украине вступили в силу пошлины на большинство товаров из России
В Украине вступили в силу пошлины на товары из России
Ляшко предложил Кличко объединиться
Ляшко предложил Кличко объединиться
Новолуние 1 августа: приметы и запреты
Новолуние 1 августа: приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь