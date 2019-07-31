Генсек НАТО о ДРСМД: Мы всё ещё призываем Россию

Новости мира: В НАТО накануне выхода США из ДРСМД призвали Россию вернуться к соблюдению договора.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова призвал российские власти вернуться к соблюдению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом он заявил 31 июля в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с министром обороны ФРГ Аннеґрет Крамп-Карренбауэр, сообщает DW.

"Мы всё ещё призываем Россию вернуться к соблюдению договора и спасти его", - подчеркнул Столтенберг.

Это заявление главы НАТО прозвучало накануне выхода США из ДРСМД, который должен состояться 2 августа.

По словам Столтенберга, "мы наблюдаем крах соглашения", причиной которого стало нарушение Россией положений договора. Генсек Альянса подчеркнул, что Москва годами размещает новые ракеты средней дальности, которые, в частности, способны нести ядерные боеголовки и могут "достичь европейских городов за несколько минут".

В то же время Столтенберг уверил, что Альянс "готов к жизни в мире без этого соглашения".

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что Вашингтон выйдет из ракетного договора 2 августа. НАТО обвиняет РФ в нарушении ДРСМД из-за производства ракет 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что это не является нарушением соглашения. В декабре США заявили о намерении выйти из ДРСМД, а в начале февраля Вашингтон начал процедуру выхода из соглашения.

В свою очередь 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия страны в ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Документ фиксирует отказ сторон испытывать, производить и иметь баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысячи километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.