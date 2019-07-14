Новости мира: ЕС в очередной раз призвал Россию сделать все для сохранения ракетного договора с США.

Европейский союз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности от имени Европейского союза, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается в заявлении, учитывая тяжелую и все более нестабильную обстановку в области безопасности, существует необходимость сохранения и дальнейшего развития общих процессов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ядерного оружия.

"В этом контексте мы подчеркиваем важность договора о ядерных силах средней и малой дальности, который сделал значительный вклад в европейскую и международную безопасность в последние 30 лет", - подчеркнули в ЕС.

"Мы глубоко обеспокоены развитием событий вокруг ДРСМД, который может завершиться 2 августа 2019 года. Мы сожалеем о формализации приостановке Россией своих обязательств по договору 3 июля 2019 года. Предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного компонента архитектуры европейской безопасности", - говорится в заявлении.

Напомним, 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Россией действия договора о ракетах средней и малой дальности.

Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранение не выгодно Соединенным Штатам. В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, что, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через шесть месяцев, то есть 2 августа. Россия отрицала все обвинения США.