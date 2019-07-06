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НАТО готовит России оборонительный ответ на случай провала ДРСМД

НАТО готовит России оборонительный ответ на случай провала ДРСМД
07:43 Сегодня Телеграф

Новости мира: Генсек НАТО пообещал оборонительный ответ для России, если Москва не вернется к исполнению ДРСМД.

Если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности не удастся спасти, НАТО даст ответ в форме самозащиты.

Об этом в пятницу заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ход заседания Совета НАТО-Россия, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Все члены Совета НАТО-Россия соглашаются, что Договор играет ключевую роль в евроатлантической безопасности", - отметил Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

По словам генсека НАТО, Альянc призвал Россию полностью выполнять Договор, а официальная Москва выразила беспокойство по поводу его имплементации.

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"Мы должны готовиться к миру без договора, который будет менее стабильным для каждого из нас", - заявил Столтенберг.

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НАТО, Россия, РФ, Йенс Столтенберг, ДРСМД.
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