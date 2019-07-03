Путин приостановил действие ракетного договора с США

Путин подписал закон о приостановке "ракетного договора".

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

"Приостановить действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - сказано в 1 статье Указе.

Во 2 статье уточняется, что решение о возможном возобновлении данного договора будет приниматься президентом РФ.

Ранее закон одобрили Госдума и Совет Федерации.

Договор о ракетах средней и малой дальности был подписан главами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Согласно документу, обе страны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.

В феврале 2019 года Путин заявил о приостановке выполнения Договора. За день до этого о приостановке участия в нем объявили власти США.

Вашингтон обвиняет Москву в том, что та, по данным их разведки, провела испытания ракет 9М729, дальность которых превышает необходимые 500 км.