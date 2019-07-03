Скачать
Среда, 03.07.2019
Нефедов: Очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников
Нефедов: Очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников
Данилюк назвал приоритеты работы СНБО
Данилюк назвал приоритеты работы СНБО
Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарин
Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарин
"Киевские истории": Даша Астафьева покоряет сеть короткометражкой (Видео)
"Киевские истории": Даша Астафьева покоряет сеть короткометражкой (Видео)

Путин приостановил действие ракетного договора с США

Путин приостановил действие ракетного договора с США
16:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Путин подписал закон о приостановке "ракетного договора".

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

"Приостановить действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - сказано в 1 статье Указе.

Во 2 статье уточняется, что решение о возможном возобновлении данного договора будет приниматься президентом РФ.

Ранее закон одобрили Госдума и Совет Федерации.

Договор о ракетах средней и малой дальности был подписан главами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Согласно документу, обе страны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.

Россияне не хотят платить долг за период отсутствия в ПАСЕ

В феврале 2019 года Путин заявил о приостановке выполнения Договора. За день до этого о приостановке участия в нем объявили власти США.

Вашингтон обвиняет Москву в том, что та, по данным их разведки, провела испытания ракет 9М729, дальность которых превышает необходимые 500 км.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Россия, Владимир Путин, Ядерное оружие, ДРСМД.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий
03 Врачи назвали напитки, очищающие организм от паразитов
04 Приметы и обряды на 3 июля - День Мефодия-перепелятника
05 В Украину идет похолодание с грозами: прогноз синоптиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Путин приостановил действие ракетного договора с США
Путин приостановил действие ракетного договора с США
Украина пожаловалась в ІМО на Российский морской регистр
Украина пожаловалась в ІМО на Российский морской регистр
В Страсбурге избрали президента Европейского парламента
В Страсбурге избрали президента Европарламента
Из-за аномальной жары в своих ракушках заживо варятся мидии
Из-за аномальной жары в своих ракушках заживо варятся мидии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь