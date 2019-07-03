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Россияне не хотят платить долг за период отсутствия в ПАСЕ

Россияне не хотят платить долг за период отсутствия в ПАСЕ
12:58 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Российская делегация не хочет платить долг Совету Европы за период неучастия в работе ПАСЕ.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ может не платить долг Совету Европы за часть 2017 и 2018 год, поскольку тогда делегация не принимала участия в работе ПАСЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"Насколько я понимаю механику действий министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись (в ПАСЕ), и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественным, за годы нашего отсутствия", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Демарш из-за возвращения РФ в ПАСЕ обьявили уже 8 стран

Пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген ранее сообщил, что РФ перечислила весь взнос за текущий год - около 33 миллионов евро - на счета Совета Европы.

Он выразил уверенность, что РФ погасит долги за 2017 и 2018 годы, которые составляют 55 млн евро плюс проценты.

Напомним, 25 июня после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации, украинская делегация обратилась к украинским властям с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

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ПАСЕ, Россия, Совет Европы, РФ, Леонид Слуцкий, Долг РФ.
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