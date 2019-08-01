В течение года хлеб в Украине подорожал на 60%

Новости Бизнеса: За год цена на хлеб выросла до 60%.Вместе с этим некоторые продукты питании стали дешевле.

За год хлеб пшеничный в Украине подорожал на 59,9% - до 45,9 грн за кг. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра, передает УНН.

При этом, хлеб ржаной вырос в цене на 40,9% - до 30,1 грн за кг.

Кроме хлеба, за год в Украине подорожала ряд социальных продуктов питания. Так, рис вырос в цене на 5,9% - до 29,4 грн за кг, масло - на 24, до 204,4 грн за кг, колбасы - на 16,3%, до 195,4 грн за кг, сыр мягкий - на 27,6%, до 133,8 грн за кг.

Вместе с тем, за год в Украине некоторые продукты питания подешевели. Речь идет о крупах гречневых - на 0,8%, до 22,2 грн за кг, курятине - на 2,4%, до 91,9 грн за кг, моркови - на 42,3%, до 11,9 грн за кг, яйцах - на 13%, до 24,3 грн за десяток.

Напомним, что украинцы тратят на еду половину своих доходов.

При этом, социальные продукты в стране ощутимо дорожают уже второй год подряд.

Также напомним, что правительство Украины отменило государственное регулирование цен.

По мнению экспертов, это негативно сказалось как на стоимости продуктов первой необходимости, так и на покупательной способности населения.

Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными", - отметил по этому поводу Сергей Тригубенко.