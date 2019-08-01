В Минобороны заявили о полном финансировании армии

Новости Бизнеса: В Госбюджете заложено более 10 млрд грн на выполнение заложенных программ и закупку военной техники.

В течение января-июля 2019 года Министерство обороны на содержание Вооруженных сил Украины получало ежемесячно 100% средств, предусмотренных помесячной росписью выполнения расходов Госбюджета.

Об этом во время брифинга заявил начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, сообщает корреспондент.

"В 2019 году Министерством обороны с учетом всех изменений, которые были внесены в Госбюджет, предусмотрено 102,1 млрд грн. В том числе 100 млрд 300 млн грн — это расходы общего фонда и 1,9 млрд — это расходы специального фонда. В течение января-июля Министерство обороны по общему фонду получило 54,2 млрд грн, что составляет 100% от плана финансирования. То есть Минобороны на содержание Вооруженных сил получает ежемесячно 100% расходов, предусмотренных помесячной росписью выполнения расходов Госбюджета", - заявил Салахов.

В частности, по его словам, на закупку военной техники и вооружения с начала года ВСУ получили почти 4,5 млрд грн.

"Госбюджетом предусмотрено на эти цели 10 млрд 133 млн грн. По состоянию на 1 июля 2019 г. мы получили финансирование 4 млрд 447 млн 500 тыс. грн. Финансирование получено в полном объеме и направлено на исполнение соответствующих программ закупок военной техники и вооружения", - сообщил Салахов.