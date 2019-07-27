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В Минобороны возмутились решением ОАСК по системе питания в ВСУ

В Минобороны возмутились решением ОАСК по системе питания в ВСУ
17:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины: В Минобороны заявляют, что решение Окружного админсуда ставит под угрозу развитие системы питания в ВСУ по стандартам НАТО.

Министерство обороны Украины обжалует решение Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) о приостановлении действия приказа министерства о переходе воинских частей на систему продовольственного обеспечения с применением каталогов продуктов.

Как сообщает в субботу управление коммуникаций Минобороны, Министерство обороны Украины возмущено решением Окружного административного суда г.Киева о приостановлении действия приказа Министерства "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 04.03.2019.

"Реализация указанного постановления ставит под угрозу развитие системы питания военнослужащих Вооруженных сил Украины, которая была разработана в соответствии со стандартами НАТО и передовых стран мира, а также направлена на качественное продовольственное обеспечение украинских военнослужащих", – сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве отмечают, что приостановление действия приказа влечет за собой ряд последствий, которые будут иметь серьезное влияние на мотивацию украинских военных, в том числе, которые выполняют боевые задачи в районе проведения ООС.

"Министерство обороны Украины в установленном порядке обжалует данное постановление и в дальнейшем будет отстаивать интересы Вооруженных сил в судебных инстанциях", - сказано в заявлении.

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Вооруженные силы Украины начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих. По состоянию на июль 2019 года 50% военнослужащих ВСУ перешли на новую систему питания по каталогу. Планируется до конца текущего года перевести 100% личного состава.

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Суд, Минобороны, ВСУ, ОАСК.
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