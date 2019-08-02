Нацбанк опустил стоимость гривны до 25,35

Новости Бизнеса: После длительного укрепления гривны,курс немного начал сдавать позиции и установился на отметке 25,35 за доллар.

Национальный банк Украины на пятницу, 2 августа 2019 года, ослабил официальный курс гривни на 33 копейки – до 25,3499 грн за доллар против 25,0208 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 25,3499 грн за доллар против 25,0208 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 27,9787 грн против 27,9006 грн накануне.

Напомним, нерезиденты 1 августа купили облигаций внутреннего государственного займа на 12,65 млрд гривен и увеличили портфель до рекордных 86,4 млрд гривен.