ПФУ начал выплачивать пенсии и субсидии за август

Новости Бизнеса: ПФУ начал финансировать пенсионные выплаты и субсидии за август месяц.

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий в августе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Так, 1 августа 2019 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику начато финансирование пенсий и жилищных субсидий. На пенсионные выплаты направлено 1,2 млрд грн, на жилищные субсидии - 5,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение января-июня текущего года Украинская назначили субсидии на общую сумму около 1 млрд грн.

Как сообщалось ранее, сейчас разрабатываются изменения в правила получения субсидий украинцами.