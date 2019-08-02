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ПФУ начал выплачивать пенсии и субсидии за август

ПФУ начал выплачивать пенсии и субсидии за август
10:47 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости Бизнеса: ПФУ начал финансировать пенсионные выплаты и субсидии за август месяц.

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий в августе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Так, 1 августа 2019 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику начато финансирование пенсий и жилищных субсидий. На пенсионные выплаты направлено 1,2 млрд грн, на жилищные субсидии - 5,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение января-июня текущего года Украинская назначили субсидии на общую сумму около 1 млрд грн.

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Как сообщалось ранее, сейчас разрабатываются изменения в правила получения субсидий украинцами.

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Украина, Кабмин, ПФУ, Пенсии, Субсидии.
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