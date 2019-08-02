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Госпогранслужбу недофинансируют почти на 1 млрд гривен

Госпогранслужбу недофинансируют почти на 1 млрд гривен
12:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твитер

Новости Бизнеса: Глава ГНСУ заявил, что пограничную службу недофинансируют практически на 1 миллиард гривен.

Новый руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что ситуация с денежным обеспечением ведомства сложнейшая, недофинансирование достигает миллиарда гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его интервью украинской редакции BBC.

Сергей Дейнеко, который возглавляет службу с 13 июня, в интервью сообщил о проблемах ведомства, раскритиковал предыдущую власть и анонсировал реформу ГПСУ.

На вопрос журналистки: “Какая сегодня ситуация с финансированием пограничной службы?”, Глава ведомства сказал: “Если откровенно говорить, она катастрофическая. На данный момент долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление, накопившиеся составляют 291,4 млн гривен. То есть пограничники с марта месяца не получают эту помощь”.

Он также добавил: “Такая ситуация привела к повышению социальной напряженности. Вчера я сказал, что никто ни при каких условиях не получит эту помощь — ни в администрации, ни в региональном управлении или управлении пограничного отряда. Денег нет. А вот отдел пограничной службы, несет службу непосредственно по охране государственной границы — однозначно. Потому забрать у этих людей у меня не поднимется рука”.

Глава ГПСУ встретился с родственниками пограничников, пропавших без вести на Донбассе

Напоминаем, в ГПСУ рассказали об основных направлениях развития Морской охраны.

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Украина, ГНСУ, Граница, ГПСУ, Сергей Дейнеко.
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