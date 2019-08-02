Скачать
Пятница, 02.08.2019
Данилюк рассказал, когда пройдут переговоры с РФ о транзите газа
Данилюк рассказал, когда пройдут переговоры с РФ о транзите газа
Адвокат судьи Вовка: Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет
Адвокат судьи Вовка: Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Проклятие сбывается: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками
Проклятие сбывается: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

Данилюк рассказал, когда пройдут переговоры с РФ о транзите газа

Данилюк рассказал, когда пройдут переговоры с РФ о транзите газа
19:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Секретарь СНБО считает, что переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа пройдут после формирования нового Кабмина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк прогнозирует, что переговоры с РФ относительно нового контракта о транзите газа через территорию Украины пройдут после формирования нового правительства.

Об этом сказал Данилюк в эфире радио "НВ" в пятницу.

"Переговоры состоятся, скорее всего, уже после того, как будет сформировано новое правительство и будет назначен министр энергетики, который и будет ответственен за эти переговоры", - сказал он. 

Посол ФРГ выразила поддержку начатым реформам в Украине

При этом секретарь СНБО отметил, что для Украины вопрос транзита газа через ее территорию - не только финансовый, но и вопрос безопасности и геополитики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Россия, СНБО, Александр Данилюк, Транзит газа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
02 День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 2 августа - День Ильи
04 Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 2 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья
Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
ЦИК признала избранными еще семерых нардепов-мажоритарщиков
ЦИК признала избранными еще семерых нардепов
Zaxidfest 2019: все, что нужно знать о музыкальном фестивале
Zaxidfest 2019: все, что нужно знать о музыкальном фестивале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь