Данилюк рассказал, когда пройдут переговоры с РФ о транзите газа

Новости Бизнеса: Секретарь СНБО считает, что переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа пройдут после формирования нового Кабмина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк прогнозирует, что переговоры с РФ относительно нового контракта о транзите газа через территорию Украины пройдут после формирования нового правительства.

Об этом сказал Данилюк в эфире радио "НВ" в пятницу.

"Переговоры состоятся, скорее всего, уже после того, как будет сформировано новое правительство и будет назначен министр энергетики, который и будет ответственен за эти переговоры", - сказал он.

При этом секретарь СНБО отметил, что для Украины вопрос транзита газа через ее территорию - не только финансовый, но и вопрос безопасности и геополитики.