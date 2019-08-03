Скачать
Суббота, 03.08.2019
Зеленский об увольнении Богдана: Мы не держимся за кресла, могу еще раз повторить
Зеленский об увольнении Богдана: Мы не держимся за кресла, могу еще раз повторить
Разумкова предложат на должность спикера ВР
Разумкова предложат на должность спикера ВР
Хэмилтон показал лучшее время на 3-й практике Гран-при Венгрии
Хэмилтон показал лучшее время на 3-й практике Гран-при Венгрии
СМИ: Меган Маркл отказывается от шумного празднования дня рождения
СМИ: Меган Маркл отказывается от шумного празднования дня рождения

Коболев: Мы пересекли отметку в 16 миллиардов кубометров газа

Коболев: Мы пересекли отметку в 16 миллиардов кубометров газа
14:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Бизнеса: Запасы природного газа в хранилищах увеличились до 16 млрд кубометров.

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 16 млрд кубометров.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня пересекли отметку в 16 миллиардов кубометров. До начала отопительного сезона осталось 73 дня», - написал Коболева.

Как известно, 2 августа НАК «Нафтогаз Украины» сообщил об увеличении запасов газа в подземных хранилищах Украины в июле текущего года до 15,9 млрд кубометров, что на 23% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа 5 апреля. В правительстве планируют до начала отопительного сезона в середине октября накопить в подземных хранилищах более 20 млрд кубометров газа, что позволит спокойно пережить зиму.

В СНБО прошло заседание "газовой" экспертной группы

Со следующего года Российская Федерация может существенно сократить транзит газа через газотранспортную систему Украины благодаря строительству газопровода в обход нашей страны «Северный поток-2». Трехсторонние переговоры по этому поводу в формате Украина, Россия и Европейская комиссия запланированы на 16 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Нафтогаз Украины, Андрей Коболев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года
02 Итоги 2 августа: Зеленский в Ивано-Франковске, отставка Богдана, дело ОАСК и крах ДРСМД
03 Портнову выплатят 7 миллионов из госбюджета
04 Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску
05 Нехватка витамина D: эти симптомы могут говорить о его дефиците
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕС выдвинул своего кандидата на пост главы МВФ
ЕС выдвинул своего кандидата на пост главы МВФ
Специалисты нашли способ тушения пожаров в Сибири
Специалисты нашли способ тушения пожаров в Сибири
В Москве началась протестная акция
В Москве началась протестная акция
Иванка Трамп умилила нежным фото своих сыновей
Иванка Трамп умилила нежным фото своих сыновей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь