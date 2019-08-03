Коболев: Мы пересекли отметку в 16 миллиардов кубометров газа

Новости Бизнеса: Запасы природного газа в хранилищах увеличились до 16 млрд кубометров.

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 16 млрд кубометров.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня пересекли отметку в 16 миллиардов кубометров. До начала отопительного сезона осталось 73 дня», - написал Коболева.

Как известно, 2 августа НАК «Нафтогаз Украины» сообщил об увеличении запасов газа в подземных хранилищах Украины в июле текущего года до 15,9 млрд кубометров, что на 23% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа 5 апреля. В правительстве планируют до начала отопительного сезона в середине октября накопить в подземных хранилищах более 20 млрд кубометров газа, что позволит спокойно пережить зиму.

Со следующего года Российская Федерация может существенно сократить транзит газа через газотранспортную систему Украины благодаря строительству газопровода в обход нашей страны «Северный поток-2». Трехсторонние переговоры по этому поводу в формате Украина, Россия и Европейская комиссия запланированы на 16 сентября.