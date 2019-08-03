В СНБО прошло заседание "газовой" экспертной группы

Новости Украины: Александр Данилюк провел заседание экспертов по вопросам защиты интересов в энергетической сфере.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины провели заседание экспертной группы по вопросам защиты интересов в газовой сфере.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"В ходе заседания его участники рассмотрели актуальные угрозы национальной безопасности Украины в газовой сфере и вопросы разграничения видов деятельности НАК "Нафтогаз Украины" (анбандлинг)", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Украины, обращаясь к участникам заседания, подчеркнул, что вопрос энергетической безопасности, в частности, газоснабжения, - один из самых актуальных сегодня, особенно в контексте подготовки к новому отопительному сезону.

«Мы должны этот вопрос решить, и здесь не может быть полушагов», - подчеркнул Данилюк.