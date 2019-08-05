Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране
Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране
Село Широкино на Донабассе полностью заминировано оккупантами
Село Широкино на Донабассе заминировано оккупантами
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день
Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день

НАПК за месяц обнаружило 262 нарушения в законодательстве

НАПК за месяц обнаружило 262 нарушения в законодательстве
11:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твитер

Новости Бизнеса: За июль месяц, НАПК зафиксировало более 260 нарушений в сфере предотвращения коррупции.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в июле выявило признаки 262 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, уполномоченными лицами Нацагентства составлены и направлены в суд 206 протоколов об административных правонарушениях.

Из них 142 админпротокола за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 2 админпротокола - о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, 2 админпротокола - о нарушении ограничений относительно получения подарков, 1 аминпротокол - о незаконном использовании информации, которая стала известна лицу в связи с выполнением служебных полномочий, и 7 админпротоколов - о невыполнении законных требований Нацагентства.

За нарушение сроков представления деклараций составлено 11 админпротоколов, за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 3 админпротокола, 2 админпротокола - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

За нарушение порядка представления отчета политической партии Нацагентство направило в суд 26 админпротоколов за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии - 9 админпротоколов. Кроме того, за невыполнение законных требований Нацагентства направлено в суд 1 админпротокол, уточнили в НАПК.

"Национальным агентством утверждены 44 обоснованных выводов о выявленных признаках правонарушений, связанных с коррупцией. Из них по результатам проверок в 14 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а также установлены признаки умышленного непредставления 30 деклараций", - говорится в сообщении.

Также в июле начаты 14 полных проверок деклараций и утверждены 189 решений о результатах полных проверок деклараций.

Кроме того, Нацагентством направлены 12 предписаний. Из них 9 предписаний внесены по результатам мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции, 3 предписания - по результатам проверок государственных органов.

НАПК конфискует 190 тысяч из избирательного фонда Кошулинского

"Всего с начала года Национальное агентство зафиксировало 1796 нарушений антикоррупционного законодательства", - отметили в НАПК.

Напомним, НАПК направило в суд 44 протокола о нарушении требований законов о конфликте интересов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Коррупция, НАПК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
03 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
04 Разумков: Вернуть мир на Донбассе принятием законов - невозможно
05 Гороскоп на завтра, 5 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ОАСК открыл производство по иску лидера КПУ Симоненко
ОАСК открыл производство по иску лидера КПУ Симоненко
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
На донбасских КПВВ застряли 200 автомобилей
На донбасских КПВВ застряли 200 автомобилей
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри вернутся из Африки со вторым ребенком
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри вернутся из Африки со вторым ребенком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь