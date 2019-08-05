НАПК за месяц обнаружило 262 нарушения в законодательстве

Новости Бизнеса: За июль месяц, НАПК зафиксировало более 260 нарушений в сфере предотвращения коррупции.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в июле выявило признаки 262 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, уполномоченными лицами Нацагентства составлены и направлены в суд 206 протоколов об административных правонарушениях.

Из них 142 админпротокола за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 2 админпротокола - о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, 2 админпротокола - о нарушении ограничений относительно получения подарков, 1 аминпротокол - о незаконном использовании информации, которая стала известна лицу в связи с выполнением служебных полномочий, и 7 админпротоколов - о невыполнении законных требований Нацагентства.

За нарушение сроков представления деклараций составлено 11 админпротоколов, за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 3 админпротокола, 2 админпротокола - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

За нарушение порядка представления отчета политической партии Нацагентство направило в суд 26 админпротоколов за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии - 9 админпротоколов. Кроме того, за невыполнение законных требований Нацагентства направлено в суд 1 админпротокол, уточнили в НАПК.

"Национальным агентством утверждены 44 обоснованных выводов о выявленных признаках правонарушений, связанных с коррупцией. Из них по результатам проверок в 14 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а также установлены признаки умышленного непредставления 30 деклараций", - говорится в сообщении.

Также в июле начаты 14 полных проверок деклараций и утверждены 189 решений о результатах полных проверок деклараций.

Кроме того, Нацагентством направлены 12 предписаний. Из них 9 предписаний внесены по результатам мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции, 3 предписания - по результатам проверок государственных органов.

"Всего с начала года Национальное агентство зафиксировало 1796 нарушений антикоррупционного законодательства", - отметили в НАПК.

Напомним, НАПК направило в суд 44 протокола о нарушении требований законов о конфликте интересов.