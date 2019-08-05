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В общий бюджет Украины поступило свыше 717 миллиардов гривен

В общий бюджет Украины поступило свыше 717 миллиардов гривен
12:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Бизнеса: Поступления в бюджет Украины увеличились за аналогичный период прошлого года.

Поступления в сводный бюджет Украины, контролируемые Государственной фискальной службой (ГФС), в январе-июле 2019 года составили 717,7 миллиарда гривен, что на 102,4 миллиарда гривен, или на 16,6%, больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Согласно сообщению пресс-службы ГФС, за указанный период в государственный бюджет поступило 566,8 миллиарда гривен, что на 15,6%, или почти на 76,6 миллиарда гривен, больше января-июля прошлого года. Также сообщается, что налоговых платежей в общий фонд госбюджета за указанный период собрано в размере 347,1 миллиарда гривен, что на 19,2%, или на 56 миллиардов гривен, превышает прошлогодний показатель.

Таможенных платежей поступило 180,9 миллиарда гривен, что на 0,9%, или на 1,7 миллиарда гривен, больше, чем за январь-июль 2018 года. Также сообщается, что в июле текущего года поступления в сводный бюджет выросли на 19,7% - до 105,1 миллиарда гривен, а поступления в госбюджет на 18,6% - до 81,8 миллиарда гривен.

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Госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 59,248 миллиарда гривен, что на 23,7% больше дефицита за 2017 год, при установленном предельном показателе в размере 80,6 миллиарда гривен, или 2,4% ВВП. Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривен, расходы - 1,112 триллиона гривен, предельный объем дефицита - 89,989 миллиарда гривен.

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Гривна, Доллар, ВВП, Бюджет Украины, ГФС.
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