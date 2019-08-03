В "Слуге народа" надеются на своевременное внесение бюджета в парламент

Новости Украины: Депутат от "Слуги народа" рассказал, что в партии ожидают, что будущий Кабмин до 15 сентября внесет в Раду проект госбюджета-2020.

В партии "Слуга народа" надеются, что новый Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9-го созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год.

"До 15 сентября, ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет", - сказал будущий народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров Украины утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.

Напомним, в партии "Слуга народа" назвали вероятных кандидатов на посты глав Минздрава и МОН.