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Суббота, 27.07.2019
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Кандидаты на пост глав Минздрава и МОН: ответ главы штаба "Слуги народа"

Кандидаты на пост глав Минздрава и МОН: ответ главы штаба "Слуги народа"
13:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: В партии ”Слуга народа” назвали вероятных кандидатов на посты глав Минздрава и МОН.

Основатель сети частных клиник ”Борис” Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения, среди претендентов на пост министра образования и науки - эксперт Сергей Бабак, они оба избраны народными депутатами по списках партии ”Слуга народа”.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава штаба политсилы Александр Корниенко.

По его словам, у Радуцкого ”точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения”.

Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и ”теоретически” может стать министром, отметил Корниенко.

”Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании”, - сказал глава штаба о Бабаке.

Он отметил, что глава МОН Лилия Гриневич и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве. Но, подчеркнул Корниенко, ”Слуга народа” намерена продолжить их реформы.

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”Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу НУШ (Новой украинской школы). Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной”, - добавил глава штаба партии.

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Минздрав, МОН, Михаил Радуцкий, "Слуга народа", Сергей Бабак, Александр Корниенко.
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