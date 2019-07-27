Скачать
Суббота, 27.07.2019
ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
В Средиземном море произошло крушение лодки с мигрантами
В Средиземном море произошло крушение лодки с мигрантами
Реал оформил очередной летний трансфер
Реал оформил очередной летний трансфер
Звезды "Ривердэйла" жестко ответили на слухи о разрыве
Звезды "Ривердэйла" жестко ответили на слухи о разрыве

У Зеленского считают, что общественный вещатель должен бороться за аудиторию

У Зеленского считают, что общественный вещатель должен бороться за аудиторию
02:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Никита Потураев: Общественный вещатель должен быть профинансирован,но и также он должен бороться за свою аудиторию.

Советник Президента, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что общественный вещатель должен быть надлежащим образом профинансирован, но необходимо бороться за свою аудиторию.

Об этом Потураев сказал в эфире “Украинского радио”.

"Разумеется, мы стоим на том, что общественному вещателю быть. Общественный вещатель должен быть надлежащим образом профинансирован. Но общественный вещатель также должен все-таки бороться за аудиторию", - отметил Никита Потураев.

Он отметил, что рейтинги для общественного важны и подчеркнул, что "Украинская радио" стало "номером один" среди разговорных.

"С телевидением есть объективные трудности. Мы готовы подождать, чтобы оно стало на ноги. А станет оно на ноги, конечно, при надлежащем финансировании. Так что будем все обеспечивать, чтобы у нас был мощный общественный вещатель", - подчеркнул Никита Потураев.

Кандидат в депутаты считает, что если бы "все сложилось раньше", и в Украине действовал мощный общественный вещатель, то не было бы сейчас проблемы с тремя каналами, которые связывают с Виктором Медведчуком.

Как сообщалось, Виктор Медведчук де-юре не является владельцем ни одного медиахолдинга. В то же время тремя телеканалами: NewsOne, "112 Украина" и ZIK владеет Тарас Козак, народный депутат VIII-ого созыва Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок", которого называют правой рукой Медведчука. По мнению медиаэкспертов, эти три телеканала фактически находятся под контролем Медведчука.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, "Слуга народа", Никита Потураев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 27 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
03 Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского
04 Аваков обсудил с послом Франции дальнейшее сотрудничество между странами
05 Посол США в ЕС - о важности поддержки Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина выдвинула кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
Украина выдвинула кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
Зарубежные наблюдатели отметили работу МВД на выборах
Зарубежные наблюдатели отметили работу МВД на выборах
ЦИК сообщила о нарушениях в финотчетах трех партий
ЦИК сообщила о нарушениях в финотчетах трех партий
Обыденные продукты питания, которые нельзя сочетать друг с другом
Обыденные продукты питания, которые нельзя сочетать друг с другом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь