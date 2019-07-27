У Зеленского считают, что общественный вещатель должен бороться за аудиторию

Новости Украины: Никита Потураев: Общественный вещатель должен быть профинансирован,но и также он должен бороться за свою аудиторию.

Советник Президента, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что общественный вещатель должен быть надлежащим образом профинансирован, но необходимо бороться за свою аудиторию.

Об этом Потураев сказал в эфире “Украинского радио”.

"Разумеется, мы стоим на том, что общественному вещателю быть. Общественный вещатель должен быть надлежащим образом профинансирован. Но общественный вещатель также должен все-таки бороться за аудиторию", - отметил Никита Потураев.

Он отметил, что рейтинги для общественного важны и подчеркнул, что "Украинская радио" стало "номером один" среди разговорных.

"С телевидением есть объективные трудности. Мы готовы подождать, чтобы оно стало на ноги. А станет оно на ноги, конечно, при надлежащем финансировании. Так что будем все обеспечивать, чтобы у нас был мощный общественный вещатель", - подчеркнул Никита Потураев.

Кандидат в депутаты считает, что если бы "все сложилось раньше", и в Украине действовал мощный общественный вещатель, то не было бы сейчас проблемы с тремя каналами, которые связывают с Виктором Медведчуком.

Как сообщалось, Виктор Медведчук де-юре не является владельцем ни одного медиахолдинга. В то же время тремя телеканалами: NewsOne, "112 Украина" и ZIK владеет Тарас Козак, народный депутат VIII-ого созыва Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок", которого называют правой рукой Медведчука. По мнению медиаэкспертов, эти три телеканала фактически находятся под контролем Медведчука.