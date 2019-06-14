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Депутат от оппозиционного блока купил телеканал "Zik": ряд топ-менеджеров увольняются

Депутат от оппозиционного блока купил телеканал "Zik": ряд топ-менеджеров увольняются
21:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Владелец "112 Украина" и NewsOne купил еще и телеканал Zik.

Народный депутат от оппозиционного блока Тарас Козак, который является владельцем телеканалов "112 Украина" и NewsOne, купил еще и телеканал "Zik".

Об этом сообщается на сайте телеканала "112 Украина".

"14 июня 2019 года украинский политик Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Таким образом, в медиа активе Козака теперь 3 канала: "112 Украина", NewsOne и Zik", - говорится в сообщении.

Козак в комментарии телеканалу отмечает, что покупка Zik является прагматичным шагом.

"Для меня приобретение телеканала "Zik"- это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине на сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив "Zik", я смогу построить крупнейшую сеть из информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов - делает их менее затратными, и в тот же момент создает их большую капитализацию, как актива", - сказал он.

Козак отметил, что три телеканала входят в его информационный медиахолдинг "Новости". Генеральным продюсером этого медиахолдинга Козак назначил Алексея Семенова, который, по информации "Детектора медиа", в качестве генерального продюсера работал над запуском или перезапуском информационных телеканалов "112 Украина" (2013-2014 годы) и NewsOne (2015-2017 годы). В 2017 году возглавил телеканал Tonis, который переформатировал на информационный Прямой канал.

На сайте телеканала Zik пока нет сообщений о новом владельце.

В медиа-холдинг "ZIK" входят телеканал ZIK и информационное агентство ZIK ( "Западная информационная корпорация"). Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. Он входит в сеть национального цифрового вещания Т2 и транслируется по всей территории Украины.

Ряд топ-менеджеров медиахолдинга уже выразили намерение освободиться через смену собственника

Так, с канала ZIK увольняются руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский, закрывает свою программу автор и ведущий Вахтанг Кипиани, также об увольнении сообщила главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес.

Об этом пишет Детектор медиа.

"Мой ЗИК закончился. Увольняюсь", - написала в Facebook Татьяна Вергелес.

"За 9 лет работы меня множество раз переспрашивали, купил ли Медведчук ZIK. И это всегда было неправдой. Но вот это произошло - Тарас Козак, соратник кума Путина, владелец ZIKа. Я для себя не вижу никакой возможности продолжать здесь работу. Очень не хочется, чтобы на репутации проукраинского телеканала медведчуки прокладывали себе путь к власти. Грустно", - заявила в своей заметке Ольга Мовчан .

"Официально - телеканал ZIK сейчас принадлежит Медведчуку. А я - завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу. Я много раз опровергал информацию о продаже канала раньше, ибо официально руководил каналом менеджмент Петра Дыминского. С этими людьми у меня были договоренности о невмешательстве в новости и еженедельник, и я благодарю, что достигнутые договоренности были соблюдены. Мы могли делать новости и итоговую программу так, как видела их редакция", - пишет в Facebook Роман Недзельский .

"По дороге на презентацию книги "Дело Василия Стуса" узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более 6 лет выходила программа "Историческая правда-ZIK". Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и прошлого, и будущего", - написал Вахтанг Кипиани.

Как сообщалось, в октябре 2018 года новым владельцем телеканала NewsOne стал народный депутат Тарас Козак, он также в декабре 2018 года приобрел телеканал "112 Украина"

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Тарас Козак родом из Львова. В разное время работал на руководящих должностях в Государственной налоговой инспекции Львова и Львовской области, в Западной региональной таможне, а также заместителем главы Государственной таможенной службы Украины. С 2014 года - народный депутат Украины VIII созыва.

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Телеканал, ЗИК, Тарас Козак.
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