Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Зеленский отправится с визитом в Турцию
Зеленский отправится с визитом в Турцию
Заседание Кабмина снова отменяется: названа причина
Заседание Кабмина снова отменяется: названа причина
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото
Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото

В Украине объявлен конкурс по разработке СРП на 3 углеводородных участка

В Украине объявлен конкурс по разработке СРП на 3 углеводородных участка
12:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Бизнеса: В Украине объявили конкурс по разработке еще трёх углеводородных участка,инвестиции в бюджет составят приблизительно 2 млрд гривен.

Украина объявила конкурс на разработку на основании соглашений о разделе продукции (СРП) еще трех углеводородных участков – Груневского (Сумская и Полтавская обл.), Ахтырского (Сумская, Полтавская и Харьковская обл.), Ичнянского (Черниговская обл.).

Соответствующие объявления о проведении конкурса опубликованы в правительственном издании "Урядовый курьер" от 3 августа.

Площадь Груневского участка составляет 1,083 тыс. кв. км, Ахтырского – 672 кв. км, Ичнянского – 2,086 тыс. кв. км. Согласно условиям конкурсной документации, утвержденным в конце 2018 года, по первому и второму участку, победители должны будут в течение первого этапа геологоразведочных работ (первые пять лет) обеспечить бурение не менее двух разведочных скважин и проведение 3D-сейсмики. Участник, одержавший победу в конкурсе по третьему участку, – бурение не менее трех скважин и проведение 3D-сейсмики.

Минимальный объем инвестиций по Груневскому и Ахтырскому участкам составляет по 500 млн грн, по Ичнянскому – 900 млн грн.

Срок действия СРП – 50 лет. Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут возмещены его расходы, равна 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора). Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение трех месяцев с даты публикации объявления об их проведении.

Немецкая компания RWE будет сотрудничать с "Укртрансгаз"

Как сообщалось, в конце 2018 года Кабинет министров постановил провести 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. 28 февраля 2019 года межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП начала прием заявок по девяти участкам, 28 мая получила 22 заявки. 1 июля Межведомственная комиссия по СРП подготовила для Кабмина предложения относительно победителей по девяти материковым выставленным на конкурс углеводородным участкам. Уже 5 июля правительство ободрило результаты конкурсов. В настоящее время проходит процесс подготовки участниками к подписанию СРП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Украина, Кабмин, СРП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
03 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
04 Разумков: Вернуть мир на Донбассе принятием законов - невозможно
05 Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S упал в цене
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ОАСК открыл производство по иску лидера КПУ Симоненко
ОАСК открыл производство по иску лидера КПУ Симоненко
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Украина закупила 500 тысяч доз вакцин против гриппа
Украина закупила 500 тысяч доз вакцин против гриппа
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри вернутся из Африки со вторым ребенком
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри вернутся из Африки со вторым ребенком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь