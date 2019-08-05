В ГФС назвали объемы рассрочек НДС при ввозе оборудования

Новости Бизнеса: В Государственной фискальной службе Украины сообщили об объемах рассрочек НДС.

Государственная фискальная служба на 1 августа предоставила рассрочки НДС при ввозе оборудования на общую сумму 12 млн евро и 1,4 млн долл. США.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Государственной фискальной службой Украины по состоянию на 1 августа 2019 года принято 193 решения о предоставления налогоплательщикам рассрочки налога на добавленную стоимость во время ввоза на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на территории Украины на общую сумму почти 12 млн евро и 1,4 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Из них по 64 заявкам решение принято таможнями по согласованию с ГФС, поскольку сумма налога, заявленная к рассрочке, составляет более 1 млн грн.

По 6 предоставленным решениям о рассрочке НДС субъекты внешнеэкономической деятельности выполнили обязательства в полном объеме.

Наибольшая сумма рассрочки предоставлена Киевской таможней ГФС – 1,9 млн евро и 712,5 тыс. долл. США, Харьковской таможней ГФС – 2,6 млн евро, Хмельницкой таможней ГФС – 1,6 млн евро и 185,5 тыс. долл. США, Ривненской таможней ГФС – почти 2 млн евро и Днепропетровской таможней ГФС – почти 1,4 млн евро (в валюте контракта).

Осуществлено 176 таможенных оформлений импорта оборудования с применением полученных решений с рассрочкой уплаты НДС на сумму 370 млн грн.

В целом по состоянию на 1 августа 2019 года плательщики подали в таможни ГФС 323 заявления о предоставлении рассрочки по уплате НДС. Таможни рассмотрели 321 заявление, из которых по 80 - отказали по причине несоблюдения обязательных требований, в частности, из-за наличия налогового долга у предприятий, отсутствия информации о предмете или сумме контракта.