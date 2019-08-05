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Экспорт российского угля в Украину значительно сократился

Экспорт российского угля в Украину значительно сократился
13:04 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Объемы импорта русского угля в Украину снизились до 85,3% в месяц.

После введения правительством РФ торговых ограничений на поставку угля в Украину, объемы импорта сократились до 85,3% за месяц.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные российской статистики.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ, экспорт российского угля в Украине в июне сократился на 85,3% (или на 750 тысяч тонн) - до 129,3 тысяч тонн.

За полгода поставки сократились на 11,1% (или на 556 тысяч тонн) - до 4,9 млн тонн.

"Таким образом, за январь-май поставки угля на Украине росли, и только динамика июня перечеркнула этот тренд", - говорится в сообщении.

За шесть месяцев 2019 года крупнейшими поставщиками российского угля в Украину были шахтоуправления Садкинское (600 тысяч тонн),, шахтоуправление Обуховское украинского энергохолдинга ДТЭК (684 тысяч тонн) и Кузбассразрезуголь (595 тысяч тонн).

Уголь вывозился из шахт Ростовской и Кемеровской областей.

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Согласно торговым санкциям РФ, для того, чтобы и дальше продолжать поставлять уголь в Украину, российским производителям необходимо получить "специальное разрешение", которое выдается сроком на 1 месяц.

Отмечается, что часть российского угля и дальше продолжают поставлять через теритрии Беларуси, избегая, таким образом, необходимости получения специальных разрешений. Об этом свидетельствует наращивание объемов поставок угля из Беларуси в Украину.

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Украина, Экспорт, Уголь, Россия.
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