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В понедельник на Уолл-стрит произошел обвал курса акций

В понедельник на Уолл-стрит произошел обвал курса акций
09:36 Сегодня Телеграф Украинские новости Фото: Твитер

Новости Бизнеса: За вчерашний день на Уолл-стрит, случился наибольший обвал курса акций за этот год.

В понедельник на Уолл-стрит произошло самое большое в 2019 году падение курсов акций. На фоне обостряющегося торгового конфликта с Китаем индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний упал на 3 процента, индекс Dow Jones - на 2,9 процента, Nasdaq - на 3,5 процента, пишет "Радио Свобода".

Падение на Уолл-стрит последовало после того как Китай позволил своей валюте, юаню, упасть до уровня более 7 юаней за 1 доллар. Это было самое значительное удешевление юаня в рамках одного дня за 10 лет и президент США Дональд Трамп сразу же обвинил Китай в "манипуляцией валютой". Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что Вашингтон будет сотрудничать с Международным валютным фондом для устранения недобросовестной конкуренции со стороны Пекина.

Многие инвесторы опасаются ужесточения торговой войны между двумя странами, поскольку этот конфликт оказывает решающее влияние на глобальный экономический климат. В понедельник стало известно, что Китай также приостановил закупки сельскохозяйственной продукции США. Эти шаги последовали за заявлениями Дональда Трампа на прошлой неделе, когда он пригрозил ввести дополнительные пошлины на китайский импорт в США на сумму около 300 миллиардов долларов. Это затронуло бы практически все импортируемые в США товары из Китая.

Минфин США внесло Китай в список "валютных манипуляторов"

Распродажа акций началась умеренными темпами в понедельник на биржах в Азии, однако усилилась с открытием рынков в Европе и достигла пика на американских финансовых биржах в конце дня. В поисках безопасности инвесторы скупали гособлигации США, что, со своей стороны, привело к падению их доходности до самого низкого уровня за последние три года.

Это произошло несмотря на то, что экономика США продолжает расти умеренными темпами, уровень безработицы остается самым низким за почти полвека, а фондовые индексы США поднялись до рекордных отметок чуть более недели назад. Пессимизма на Уолл-стрит добавляет то, что Федеральный резерв США, вопреки ожиданиям инвесторов, снизив несколько дней назад учетную ставку, прямо не пообещал продолжить снижение процентных ставок с тем, чтобы стимулировать экономический рост и предотвратить возможную рецессию. Тем не менее, как отмечают экономисты, в данный момент вероятность рецессии в США относительно невысока из-за низкой процентной ставки и возможного ее дальнейшего понижения центральным банком.

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Юань, Китай, США, Вашингтон, Акции, Уолл-стрит, Дональд Трамп, Курс доллара.
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