Нефть снова подорожала

Новости Бизнеса: Нефть марки Brent подорожала на 60 долларов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре во вторник утром выросли в цене до 60,44 доллара за баррель, передает УНН. По данным издания состоянию на 9:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,05%. При этом, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,26 доллара за баррель, прибавив 1,04%. Напомним, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Как сообщалось ранее, после сильнейшего за последние 4 года обвала нефтяные цены растут сегодня на новостях о планах США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1,37 доллара (2,26%) - до 61,87 доллара за баррель. На торгах в четверг цена упала на 4,55 доллара (6,99%) и составляла на закрытие 60,5 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,95 доллара (1,76%) - до 54,90 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI упала на 4,63 доллара (7,9%), до 53,95 доллара за баррель.