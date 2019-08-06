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Левочкин: Без поддержки государства Украина может потерять судно- и авиастроение

Левочкин: Без поддержки государства Украина может потерять судно- и авиастроение
12:51 Сегодня Телеграф Украинские новости Фото: Твитер

Новости Бизнеса: Левочкин заявил, что без финансирования Украина может потерять отрасли авиации и судностроительства, необходима поддержка власти.

Во втором квартале 2019 года авиастроение и судостроение Украины оказались на дне кризиса, для выхода из которого нужны целенаправленные усилия власти.

Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Сергей Левочкин, комментируя данные по итогам первого полугодия.

"Идёт уже пятый год, в течение которых три авиазавода страны не собрали серийно ни одного самолета. Запчасти российского производства закончились, новых поставок нет. Если заменить их отечественными или западными, нужна будет полная пересертификация Ан-148, Ан-158, а это большие инвестиции и несколько лет кропотливого труда. В результате в 2019 году Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле Бурже ни одного самолета, ограничившись лишь их макетами. Это уже не кризис – это крах", – заявил Сергей Лёвочкин.

По словам политика, почти аналогичная ситуация в судостроении. Если ранее три судостроительных завода-гиганта в Николаеве ежегодно спускали на воду 30-35 гражданских и военных судов среднего и крупного класса, то сегодня они простаивают или занимаются судоремонтом, в лучшем случае – выживают за счет разовых заказов.

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"На якобы возобновленную полтора года назад программу строительства современных корветов для ВМС Украины ни копейки так и не выделено. Первый корабль из этой серии уже девять лет стоит на стапеле завода недостроенным", – добавил он.

"Украина фактически потеряла наукоемкие отрасли, в которых мы были на ведущих ролях в мире. Для восстановления потенциала государства нужны минимум несколько лет мудрой государственной политики. В 2019 году, после смены власти, Украина имеет, возможно, последний шанс на это, который нельзя упустить", – резюмировал Сергей Левочкин.

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Оппозиция, ВМС, Сергей Левочкин, Ле-Бурже.
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