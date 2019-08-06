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Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
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Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"

Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
16:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Владимир Зеленский вернул Раде подписанный закон о малых солнечных электростанциях.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10357, который позволяет до 2030 года устанавливать домашние солнечные электростанции (СЭС) мощностью до 30 кВт на земельных участках и получать "зеленый" тариф на электроэнергию, отпущенную в энергосистему.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон возвращен с подписью президента.

Ранее сообщалось, что ВР 11 июля приняла законопроект №10357 и вернула владельцам малых наземных СЭС гарантии получения "зеленого" тарифа.

В Украине резко увеличился спрос на установку солнечных панелей

Проблема предоставления ЗТ для наземных дСЭС (не только для будущих, но и для уже построенных) возникла после принятия закона о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованного 21 мая. Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения ЗТ – установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было - 30 кВт без ограничений месторасположения).

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Все по теме:

Электроэнергия, СЭС, Владимир Зеленский, энергосистема, Солнечные электростанции, "Зеленый" тариф.
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