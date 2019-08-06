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Зеленский подписал закон об электрокарах

Зеленский подписал закон об электрокарах
17:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Бизнеса: Владимир Зеленский подписал законопроект, которым парковки обязаны быть оборудованы зарядками для электрокаров и специальными зелеными номерами.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся дорожные знаки для мест парковки и зарядки электромобилей, а также зеленые номера для электрокаров.

Об этом сообщается на сайте парламента. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 11 июля. В пояснительной записке к документу говорится, что одной из проблем, которая тормозит развитие электромобильности в Украине, является вопрос оборудования мест для парковки и зарядки электромобилей, отсутствие соответствующих дорожных знаков.

"Неоднократно зафиксированы случаи, когда места, которые оснащены зарядными устройствами, занимаются транспортными средствами без электродвигателя. Это создает проблемы для доступа электрокаров к зарядной станции, часто препятствует дальнейшему движению электромобилей из-за низкой заряженность аккумулятора и тормозит развитие инфраструктуры", - говорится в документе.

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Отмечается, что, кроме соответствующих дорожных знаков, также в Украине не урегулирован вопрос идентификации транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. "В частности, такие знаки используются в Австрии, Германии, Венгрии, Норвегии, Великобритании, Китае, Индии, Латвии, провинции Онтарио в Канаде...

Принятие законопроекта позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере маркировки транспортных средств с электрическим двигателем с лучшими европейскими и мировыми образцами", - говорится в документе.

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Верховная Рада, Киев, Украина, Закон, Владимир Зеленский.
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