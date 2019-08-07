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Украина увеличила экспорт зерновых на 40%

Украина увеличила экспорт зерновых на 40%
11:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Экспорт зерновых из Украины увеличился на 40% по сравнению с периодом прошлого года.

Экспорт зерновых из Украины в январе-июне текущего года увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,2 миллиона тонн на общую сумму 4,5 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"За январь-июнь 2019 года экспорт отечественных зерновых составил 26,2 миллиона тонн и принес выручку на сумму более 4,5 миллиарда гривень. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.

В частности, в первом полугодии Украина поставила на внешние рынки 5,1 миллиона тонн пшеницы на сумму 1,1 миллиарда долларов, кукурузы - 20,6 миллиона тонн на сумму 3,4 миллиарда долларов, ячменя - 0,4 миллиона тонн на 0,1 миллиона долларов.

В пресс-службе отметили, что крупнейшими покупателями украинского зерна за шесть месяцев были страны Африки, Азии и Европы. Так, крупнейшим импортером украинских зерновых уже несколько лет подряд остается Египет, доля которого в общем экспорте этой продукции в январе-июне 2019 года составила 15% в денежном выражении. Кроме того, крупные поставки в отчетном периоде осуществлялись в Китай (11%), Нидерланды (8,5%), Турцию (8,4%), Испанию (8,1%), Италию (4,2%), Израиль (3,8%), Германию (3,5%) и Тунис (3,4%). В пресс-службе отметили, что в сумме эти страны занимают почти две трети стоимости экспорта украинского зерна.

Украинские аграрии в 2018 году сократили экспорт зерновых на 0,4% - до 41,7 миллиона тонн.

Экспорт российского угля в Украину значительно сократился

Аграрии в 2018-2019 МГ экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

По данным Минагропрода, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.

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Украина, Экспорт, Минагропрод.
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