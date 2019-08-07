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Среда, 07.08.2019
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Опубликованы требования правительства к качеству меда

Опубликованы требования правительства к качеству меда
15:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В Украине утверждены обязательные требования к меду, которые вскоре вступят в силу.

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило обязательные требования к меду в Украине, которые вступают в силу через шесть месяцев - 6 февраля 2020 года.

Согласно сообщению на сайте министерства, его приказ № 330 от 19 июня 2019 года, официально обнародованный 6 августа, гармонизирует законодательство Украины с европейским в части требований к меду. Документ усовершенствует нормативно-правовое регулирование вопросов маркировки, производства и продажи меда.

Как указали в министерстве, предусмотрено добровольное применение утвержденных требований до 1 января 2023, что позволит операторам рынка подготовиться к новым требованиям.

Документ разделяет мед по происхождению на нектарный (цветочный) и падевый, по способу производства - на сотовый, соты в меду, слитый мед, центрифужный и прессованный.

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В пригодный для потребления человеком продукт, маркируемый словом "мед", запрещено добавлять другие пищевые ингредиенты и добавки. Данные требования не применяются к меду для кондитерских изделий. Однако в обоих случаях должны отсутствовать посторонние органические и неорганические вещества и признаки брожения. Мед для кондитерских изделий разрешается использовать как ингредиент в пищевых продуктах, которые затем подвергаются переработке, и в продуктах, которые не подпадают под определение "пищевой продукт".

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В требованиях к маркировке указано, что на упаковке меда должна содержаться информация о стране происхождения, на этикетке меда для кондитерских изделий наряду с его названием должно быть указано, что он предназначен только для продуктов, подлежащих переработке.

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Мед, Минагрополитики, Кабмин, Требования.
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