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НБУ ожидает новый транш от МВФ до конца текущего года

НБУ ожидает новый транш от МВФ до конца текущего года
13:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В результате успеха новой программ с МВФ, до конца года НБУ ожидает дополнительный транш в размере 2 млрд долларов.

В случае запуска новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда первый транш в размере 2 млрд долл. США по такой программе можно ожидать еще до конца этого года. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк считает, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долл. США. Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам Национального банка, может поступить до конца этого года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 млрд долл. США. Примерно на такие же суммы финансирования МВФ можно ожидать в 2020-2021 годах", - сообщили в пресс-службе НБУ со ссылкой на слова Дмитрия Сологуба из интервью Financial Observer.

Как указали в Нацбанке, новая программа с МВФ - это прежде всего позитивный сигнал для инвесторов и международных партнеров Украины, индикатор продолжения реформ.

"Текущий уровень международных резервов является достаточным для сглаживания Нацбанком чрезмерных колебаний на валютном рынке и выполнения обязательств правительства", - добавили в НБУ.

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"Обязательства, которые Украина возьмет на себя в рамках новой программы, вряд ли будут сильно отличаться от тех, что включались в предыдущие соглашения. Международные партнеры ожидают от Украины прежде всего антикоррупционную, судебную и земельную реформу, а также продолжение взвешенной фискальной политики и снижения доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы", - отметили в Нацбанке.

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НБУ, МВФ, Реформы, Дмитрий Сологуб.
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