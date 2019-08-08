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Четверг, 08.08.2019
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Цена за газ для населения в августе снижена на 5,1%
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Цена за газ для населения в августе снижена на 5,1%

Цена за газ для населения в августе снижена на 5,1%
19:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" на август снизил цену газа для населения на 5,1%.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в августе.

В соответствии с постановлением правительства от 5 июня, цена составит 4 653,54 грн за 1 тыс. куб. м, что на 5,1% меньше по сравнению с июлем, сообщила пресс-служба компании.

В компании отметили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

Сообщается, что в целом с апреля этого года цена, по которой «Нафтогаз» продает газ для потребностей населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена на 25,4%.

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Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров Украины, с июня «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок - цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже и цена по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. Компания обязана выбирать из них самую низкую.

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Газ, Нафтогаз, Кабмин, Цена на газ, Цены на газ, НКРЭКУ.
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