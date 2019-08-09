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Нацкомиссия ответила, сколько будем платить за воду

Нацкомиссия ответила, сколько будем платить за воду
13:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:НКРЭКУ заявило о росте стоимости электроэнергии на четверть, что должно повлечь за собой пересмотр тарифа, с повышением на 10-20%.

Запуск нового рынка электрической энергии привел к подорожанию энергоресурса для таких потребителей как водоканалы в пределах 8%, соответственно, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод могут вырасти в пределах 2,5%.

Соответствующее разъяснение предоставила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ответ на заявление Ассоциации водоканалов о росте стоимости электроэнергии на четверть, что должно повлечь за собой пересмотр тарифа, с повышением на 10-20%

«По предварительному анализу НКРЭКУ, рост стоимости электроэнергии приводит к росту тарифов лицензиатов регулятора на централизованное водоснабжение в среднем на 2,54%, на централизованный водоотвод на 2,48%», - сказано в сообщении.

«По утверждению Ассоциации водоканалов, с 01.07.2019 коммунальные предприятия фактически получили подорожание электроэнергии на 22-25%, что не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

НКРЭКУ поясняет, что, согласно действующей нормативной базе, в случае роста одной из составляющей тарифа, в частности, минимальной заработной платы, прожиточного минимума, налогов, топливно-энергетических ресурсов или других материальных ресурсов, может проводиться корректировка только тех составляющих структуры тарифов, по которым произошли изменения, но только в случае, если в совокупности это приводит к изменению тарифов более чем на 5% от установленного уровня.

Нацкомиссия не поддерживает утверждение Ассоциации водоканалов касательно того, что введение в действие с 1 января 2019 года розничного рынка электрической энергии дало как минимум 10% прироста тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, а для субъектов хозяйствования, которые получают электрическую энергию от поставщика «последней надежды», прирост тарифов составил 25%.

«Следует подчеркнуть принципиальную позицию НКРЭКУ относительно неучета в тарифах на водоснабжение электроэнергии, закупленной у поставщика «последней надежды» - потребители воды не должны платить в тарифах за электроэнергию выше рыночного уровня», - подчеркнул регулятор.

НКРЭКУ также отметила, что регулирует деятельность 54 субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода и в 2019 году уже установила 44 лицензиатам 115 тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, 19 лицензиатам 38 тарифов на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотвод.

5 августа украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» допустила, что уже с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий.

20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды

Тогда вице-президент Ассоциации Ольга Бабий заявила, что с запуском нового рынка в июле произошло единоразовое повышение стоимости электроэнергии на 25% для коммунальных потребителей, в то же время тариф соответствующим образом не был пересмотрен со стороны регулятора.

Бабий предложила поднять тарифы водоканалов на 20% или сделать водоканалы потребителями электроэнергии по цене, как для населения и тогда тариф может вырасти только на 10%.

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Тарифы, Нацкомиссия, Ольга Бабий, НКРЭКУ, Укрводоканалэкология.
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