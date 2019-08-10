Абитуриенту на заметку: какие работники нужны Украине

Новости Бизнеса:Пока школьники штурмуют юрфаки, компании разыскивают креативных айтишников.

Украинская молодежь наотрез отказывается верить советам социологов. Десятки тысяч выпускников украинских школ до сих пор мечтают о карьере юриста или филолога. В то время как работодателям, судя по количеству размещенных в интернете вакансиях, нужны продажники и IT-специалисты.

Будущих работников не может мотивировать ни высокая зарплата, ни страх оказаться на обочине конкурентного рынка труда. Чего не скажешь о изголодавшимся по квалифицированным кадрам компаниям: они вынуждены запускать собственные образовательный платформы и курсы, чтобы хоть как-то перекрыть образовавшийся дефицит.

По данным Министерства образования и науки, самая большая категория абитуриентов – это 11-классники, стремящиеся стать бакалаврами и магистрами. Во время вступительной кампании 2019 года таких набралось 831 493 человека.

ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений (47% от общего количества):

Филология – 65 419.

Право – 65 077.

Менеджмент – 50 207.

Компьютерные науки – 39 376.

Среднее образование – 35 605.

Журналистика – 30 247.

Экономика – 28 178.

Инженерия программного обеспечения – 27 217.

Психология – 25 680.

Медицина – 25 288.

Но у работодателей совсем другие ожидания. В первой половине 2019 года наибольшая нехватка персонала, по данным компании hh.ua, ощущалась в таких сферах:

IT, телеком (15% от всех размещенных вакансий).

Продажи (14%).

Маркетинг (9%).

Административный персонал (6%).

Производство (6%).

Бухгалтерия (5%).

Транспорт (5%).

Начало карьеры (4%).

Банки (4%).

Рабочий персонал (4%).

В самой востребованной проффсфере первого полугодия 2019-го - "IT, Телеком" – сейчас можно рассчитывать на весьма высокооплачиваемые должности. К примеру, в вакансиях для разработчиков программного обеспечения зарплаты указывались от 35,7 тыс. грн./мес. до 140 тыс. грн./мес.

Выше среднего (10-50 тыс. грн./мес.) готовы платить и работодатели, кому нужны были сотрудники отделов продаж.

В "Производстве" разброс месячных окладов колебался от 7,5 тыс. грн. до 37,5 тыс. грн. А для рабочего персонала размещались предложения с зарплатами и в 6 тыс. грн./мес., и в 29 тыс. грн./мес.

В самой остродефицитной IT-сфере, по различным оценкам, сегодня заняты около 180 тыс. специалистов. И ежегодно их число увеличивается еще на 25 тыс. дипломированных выпускников ВУЗов. Но даже этого мало, убеждена Евгения Лугановская, менеджер IT-комитета Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).

Инновационная и стремительная в своем развитии индустрия требует быстрой адаптации образовательных учреждений к рыночным потребностям. В наших реалиях выпускники получают только базовые основы программирования, отметила она.

Проблема настолько велика, что участники рынка вынуждены создавать собственные образовательные инициативы и подготовительные курсы.

По данным Минобразования, в 2019 году больше всего поданных заявлений в IT-сфере пришлось на компьютерные науки – 39 376 заявок (4 место среди всех специальностей). А также – на инженерию программного обеспечения (27 217 заявок, 8 место).

Работодатели, в свою очередь, кроме Software Engineer, которых не хватает всем и каждому, нуждаются в более конкретных направлениях: Data Analyst, QA Engineer, DevOps, WebDev, CRM и др.

По данным компаний-членов IT комитета EBA, на июнь-июль 2019-го в Киеве среднемесячные зарплаты в индустрии высоких технологий колебались в таких пределах:

Junior Software Engineer: $750.

Software Engineer: $2100.

Senior Software Engineer: $3 900.

Data Analyst: $1 000.

Security Specialist: $1 075.

Data Scientist: $1 700.

Впрочем, в менталитете украинцев нет никаких предрассудков относительно смены рода деятельности. Очень часто новоиспеченные юристы уже к моменту выпуска находят себя в тех же продажах. Да и в целом, работать не по специальности в Украине – обычное дело. Несколько лет назад компания hh.ua провела опрос и установила, что 44% респондентов после окончания обучения выбрали другую профессиональную стезю. А частично были связаны с полученной специализацией лишь 35%.

Среди причин, которые привели к столь резкому карьерному повороту, опрошенные называли:

Проблемы в поиске работы (43%).

Низкую заработную плату (38%).

Отсутствие карьерных перспектив (27%).

Потерю интереса и разочарование в выбранной профессии (23%).

Стремительное развитие технологий, автоматизация и роботизация могут привести к тому, что в течение 10-20 лет половина нынешних профессий просто исчезнут. Но есть в таком прогнозе и плюс – возникнут новые специальности. По мнению ученых из Оксфорда Карла Бенедикта Фрея и Майкла Осборна, научно-технический прогресс значительно сократит занятость в таких сферах:

Розничные продавцы.

Рабочие фаст-фудов.

Кассиры.

Клерки.

Официанты.

Бухгалтеры и аудиторы.

Рецепционисты.

Работники служб доставки.

А вот медсестры, учителя младших и средних классов, а также генеральные директора и руководители менее всего подвержены рискам остаться без работы в ближайшем будущем.

Согласно международным исследованиям, все большее число компаний требуют от сотрудников широкого набора навыков, а не формального образования. Ученые даже сравнили, какой опыт ценился несколько лет назад, а за какой работодатели готовы будут доплачивать в ближайшие несколько лет.

Так в 2015-ом году больше всего ценились:

Комплексное решение проблем

Взаимодействие с людьми

Умение управлять людьми

Критическое мышление

Умение вести переговоры

Контроль качества

Клиентоориентированность

Собственная оценка и принятие решений

Активное слушание

Креативность

А вот на 2020-ый список будет выглядеть немного иначе:

Комплексное решение проблем

Критическое мышление

Креативность

Умение управлять людьми

Взаимодействие с людьми

Эмоциональный интеллект

Собственная оценка и принятие решений

Клиентоориентированность

Умение вести переговоры

Гибкость ума

Как видно, если прежде компаниям нужны были преимущественно командные игроки, то теперь в цене самостоятельные "мозги". Которые способны принимать решения на основе глубокого и качественного анализа.