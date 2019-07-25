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Беспощадная автоматизация: 67% китайских компаний планируют заменить людей на роботов

Беспощадная автоматизация: 67% китайских компаний планируют заменить людей на роботов
05:30 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: flickr

Новости технологии: Каким образом внедрение новейшей робототехники скажется на рынках труда.

В ближайшие годы робототехника начнёт значительно влиять на рынки рабочей силы во всех частях мира, причём вероятность автоматизации наиболее велика в сегменте ручного труда, не требующего высокой квалификации.

Сотрудник немецкого онлайн-портала Statista Найл Маккарти сообщает, что для оценки того, каким образом использование новейшей робототехники скажется на рынке труда, Boston Consulting Group провела опрос руководителей разного уровня из 1314 крупных компаний в начале 2019 года.

Как свидетельствуют результаты исследования, 67 процентов китайских компаний прогнозируют сокращение численности персонала вследствие автоматизации.

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Для Польши этот показатель составил 60 процентов, для Японии – 57 процентов.

В то же время, в Италии всего 34 процента компаний выразили подобное мнение.

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Работа, Трудоустройство, Робот, Искусственный интеллект, Автоматизация.
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