Китай готовится выпустить собственную криптовалюту

Новости Бизнеса:В сентябре 2017 года Народный банк Китая запретил ICО торговые операции с биткоинами и другими криптовалютами.

Народный банк Китая (центробанк) близок к тому, чтобы выпустить собственный вид криптовалюты.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на замначальника отдела платежей китайского центробанка.

Источник агентства принимал участие в профильном форуме, состоявшемся в минувшие выходные в городе Ичунь в провинции Цзянси на востоке Китая.

По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года, и собственная криптовалюта "близка к выпуску".

В сентябре 2017 года Народный банк Китая (центробанк) запретил проводить ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов), а также осуществлять торговые операции с биткоинами и другими криптовалютами.С этого момента в стране было закрыто 88 криптовалютных бирж, а также остановлено 85 ICO.

С конца 2017 года Китай был признан одним из ключевых рынков для криптовалюты в мире. Согласно данным ряда китайских и иностранных изданий, на конец 2017 года в с располагалось около 80% майнинговых мощностей мира. Вычислительные центры на территории страны часто располагаются в отдаленных провинциях с низкой стоимостью электроэнергии, среди которых Юньнань, Сычуань, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район.