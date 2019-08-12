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Запасы ПХГ в Украине увеличились в в 1,9 раза

Запасы ПХГ в Украине увеличились в в 1,9 раза
11:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Украина заполнила свои ПХГ на 33% больше, чем в прошлом году.

Украина с 4 апреля по 10 августа 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 1,9 раза (на 7,874 млрд куб. м) – до 16 млрд 619,36 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов 10 августа 2018 года на 24,2%, 10 августа 2017 года – на 21,3%.

Хранилища страны 1-10 августа пополнились на 768,29 млн куб. м, что составляет среднесуточную закачку 76,8 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне – 71,9 млн куб. м/сутки, в мае – 62,9 млн куб. м/сутки.

ПХГ Украины, в частности, 10 августа этого года пополнились на 77,48 млн куб. м при импорте 65,86 млн куб. м и внутренней добыче 54,39 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

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Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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Нафтогаз, Укртрансгаз, ПХГ, Газовые хранилища.
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